MKE Ankaragücü, Enock Kwateng'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fransız sağ bek Enock Kwateng'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüp, en son Fransa'nın Girondins Bordeaux ekibinde forma giyen Kwateng ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferi Türkiye Futbol Federasyonuna bildiren başkent temsilcisi, 25 yaşındaki oyuncunun lisansını çıkardı.

KWATENG'İN GIRONDINS BORDEAUX PERFORMANSI



Son olarak 2021-22 sezonunda Girondins Bordeaux takımında forma giyen Kwateng, 29 resmi maça çıktı ve bunların 22'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2000 dakika süre alan 25 yaşındaki Fransız sağ bek oyuncusu, 1 golle skora etki edebildi.