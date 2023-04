MKE Ankaragücü evinde 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında MKE Ankaragücü, sahasında Giresunspor ile karşılaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Ankaragücü 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54. ve 90+7. dakikalarda Ali Sowe ve 74. dakikada Taylan Antalyalı kaydetti. Giresunspor'un golü 44. dakikada Lamine Diack(k.k.)'tan geldi.

GOL İPTAL EDİLDİ

45+3. dakikada Stelios Kitsiou'nun golü VAR uyarısı sonrasında faul gerekçesiyle iptal edildi. Hakem Halil Umut Meler, Mujakic'in Campuzano'ya kendi yarı alanında faul yaptığını belirtti.

GİRESUNSPOR'DA İTİRAZ

Giresunsporlu futbolcular, Ankaragücü'nün Ali Sowe ile bulduğu golün incelenmesi için topu bırakmadı. Halil Umut Meler, itirazlar sonucu Ramon Arias'a sarı kart gösterdi ve oyunun yeniden başlamasını istedi.

ANKARAGÜCÜ 2 KEZ DİREĞE TAKILDI

İkinci yarı baskısını arttıran ev sahibi ekipte Stelios Kitsiou'nun 63. dakiakda yaptığı kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü. 88. dakikada ise Chatzigiovanis'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş direkten oyun alanına döndü.

Ankaragücü'nün ikinci golünü atan Taylan, bu sezon ligdeki 3. golünü attı. Ayrıca 3 de asist yaptı. Başken ekibinde bu haftayı da boş geçmeyen Ali Sowe da 28 maçta 14 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.

Küme düşme mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Ankaragücü puanını 31'e çıkardı. Giresunspor ise 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Ligden çekilen Hatayspor ile karşılaşacak ve dolayısıyla da 3-0 hükmen galip sayılacak. Giresunspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakika Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top yan ağlarda kaldı.

35. dakikada Sowe'un kafayla kale sahasının içine çevirdiği topa Zahid ve Hanousek dokunamayınca, boşta kalan meşin yuvarlağı kaleci Ferhat Kaplan rahat bir şekilde kontrol etti.

37. dakikada Emre Kılınç'ın yaklaşık 30 metreden kaleyi cepheden gören mesafeden çektiği sert şutu kaleci Ferhan Kaplan, sağına uzanarak tokatladı.

44. dakikada konuk ekip duran top organizasyonuyla öne geçti. Görkem Sağlam, sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topu sert bir şekilde kale sahasının içine yolladı. Ev sahibi ekipte Diack, gelen ortada topa ters bir dokunuş yaparak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

45+1. dakikada Emre Kılınç'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Ali Sowe'un yaptığı kafa vuruşunda top direğin dibinde auta gitti.

45+3. dakikada MKE Ankaragücü'nün kaydettiği gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Sarı-lacivertliler hızlı gelişen atakta Kitsiou'yla golü buldu. Ancak VAR uyarısı sonrası kenara gelerek pozisyonu inceleyen hakem Halil Umut Meler, Mujakic'in kendi yarı sahasında rakibine faul yaptığını belirleyerek gol kararını iptal etti.

İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Orta sahada topu kazanan Ali Sowe, savunmanın müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ceza yayının önündeki Chatzigiovanis'e kazandırdı. Chatzigiovanis'in pasıyla ceza sahasına giren Ali Sowe, açısı dar olmasına rağmen kale sahasının sağ çaprazından sert bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1.

63. dakikada sol kanatta Hanousek'in ceza sahasına ortasına Kitsiou'nun arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan'ın tokatladığı top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

74. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Pedrinho'nun ceza yayı gerisinden çektiği şutta savunmaya çarpan top, ceza sahasının içindeki Taylan Antalyalı'nın önünde kaldı. Sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Taylan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

76 dakikada Kitsiou'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Chatzigiovanis'in şutunda Ferhat Kaplan topu ayağıyla kornere gönderdi.

88. dakikada Chatzigiovanis'in yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutta top yan direğe çarptı. Direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90+7. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Pedrinho, kendi yarı sahasından rakip yarı alana taşıdığı topu ceza sahasına koşu yapan Chatzigiovanis'e gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Chatzigiovanis, meşin yuvarlağı uygun pozisyondaki Sowe'a attı. Ceza sahasında topu kontrol eden Sowe, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yollayarak kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 3-1.

MKE Ankaragücü, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Mehmet Emin Tuğral

MKE ANKARAGÜCÜ: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Mujakic, Kitsiou, Diack (Dk. 46 Dokanovic), Taylan Antalyalı (Dk. 90+8 Arda Kızıldağ), Hanousek, Zahid (Dk. 46 Chatzigiovanis), Emre Kılınç (Dk. 65 Pedrinho), Sowe (Dk. 90+8 Oko)

BİTEXEN GİRESUNSPOR: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Görkem Sağlam, Arias, Faruk Can Genç (Dk. 70 Alper Uludağ), Campuzano (Dk. 77 Kadir Seven), Murat Cem Akpınar (Dk. 86 Rahmetullah Berişbek), Mejia, Serginho (Dk. 86 Mert Han Kurt), Kuwas (Dk. 70 Doğan Can Davas), Bajic

GOLLER: Dk. 44 Diack (Kendi kalesine) (Bitexen Giresunspor), Dk. 54 ve 90+7 Sowe, Dk. 74 Taylan Antalyalı (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: 45+5 Ferhat Kaplan, Dk. 56 Arias (Bitexen Giresunspor), Dk. 82 Hanousek (MKE Ankaragücü)