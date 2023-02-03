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Spor

MKE Ankaragücü, evinde Karagümrük'ü misafir ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü evinde Karagümrük'ü ağırlıyor.

AA3 Şubat 2023 Cuma 09:29 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü, evinde Karagümrük'ü misafir ediyor
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MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Ligin 21. haftasında sahasında Gaziantep FK'ye 2-0 yenilen, 22. haftayı bay geçen başkent temsilcisi, 22 puanla 12. sırada yer alıyor.

Son maçında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük ise 23 puanla, 11. sırada bulunuyor.

MKE Ankaragücü, 22 puan ile 12. sırada bulunurken, Karagümrük ise 23 puan ile 11. sırada bulunuyor.

İki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi İstanbul ekibi Karagümrük 4-1 kazanmıştı.

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