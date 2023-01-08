MKE Ankaragücü evinde Kayserispor'u 2 golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleyi Ankaragücü 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla kazandı.

Kayserispor karşılaşmanın 15. dakikasında Miguel Cardoso ile öne geçti. Ankaragücü bu gole Ali Sowe ile 38. dakikada karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Başkent ekibi, 63. dakikada Emre Kılınç'la bir gol daha buldu ve 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Ankaragücü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Ankaragücü, 2 maç sonra galip geldi ve 19 puana yükseldi. Kayserispor üst üste 4. mağlubiyetini aldı ve 23 puanda kaldı.

Ankaragücü ligin gelecek haftasında Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Mane'nin plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

15. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Onur Bulut'un sağ köşeden içeriye çevirdiği topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. Pozisyonun ardından mücadelenin yardımcı hakemi, ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 0-1.

25. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan kullanılan serbest atışta topun başına geçen İlhan Parlak'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

38. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Ceza alanı dışından sol çaprazdan Marlon'un ortasında Sowe, sert bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada ceza sahasında topla buluşan Beridze'nin şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt önledi.

63. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Sowe'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

68. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında Tolga Ciğerci, kafayla topu penaltı noktası civarındaki Sowe'un önüne bıraktı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

89. dakikada Malcuit'in sağ köşeden ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Chatzigiovanis'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Müsabakayı MKE Ankaragücü 2-1 kazandı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Esat Sancaktar, Deniz Caner Özaral

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Han Güngördü, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Marlon, Diack (Dk. 75 Pedrinho), Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 83 Chatzigiovanis), Beridze (Dk. 90+5 Pepe), Sowe (Dk. 90+5 Macheda)

YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 89 Talha Sarıarslan), Carole, Campanharo (Dk. 74 Ali Karimi), Kemen, Cardoso, Mane (Dk. 74 Ramazan Civelek), Gökhan Sazdağı (Dk. 74 Emrah Başsan), İlhan Parlak (Dk. 58 Mustafa Pektemek)

GOLLER: Dk. 15 Cardoso (Yukatel Kayserispor), Dk. 38 Sowe, Dk. 63 Emre Kılınç (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Dk. 23 Diack, Dk. 45+2 Mujakic, Dk. 72 Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü), Dk. 90+6 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor)