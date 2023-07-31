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Spor

MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük'ü tek golle geçti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.

AA31 Temmuz 2023 Pazartesi 18:31 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük'ü tek golle geçti
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Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, hazırlık maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü ve Vavacars Fatih Karagümrük, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştı.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın 30. dakikasında Ankaragücü, Stelios Kitsiou'nun golüyle 1-0 öne geçti.

İki takımın da kontrollü oynadığı maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Çok fazla pozisyonun yaşanmadığı maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca Ankaragücü karşılaşmayı 1-0 kazandı.

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