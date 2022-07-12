MKE Ankaragücü, Federico Macheda'yı renklerine bağladı

MKE Ankaragücü, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'tan forvet oyuncusu Federico Macheda'yı kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki İtalyan oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Macheda'nın imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile futbol koordinatörü Emre Yıldız'ın katıldığı kaydedildi.

Macheda, Panathinaikos formasıyla geçen sezon ligde 16 maçta 3 gol atarken, Yunanistan Kupası'ndaki 2 karşılaşmada ise fileleri bir kez havalandırdı.

Ülkesinin Lazio takımının altyapısında yetişen ve genç yaşta İngiltere'nin Manchester United takımına transfer olan Macheda, İngiliz ekibinin yanı sıra bir dönem Almanya ekibi Stuttgart ve İtalya temsilcisi Sampdoria'da da görev aldı.