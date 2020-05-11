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Spor

MKE Ankaragücü futbolcusu Faty taburcu edildi

Ankaragücü'nün koronavirüse yakalanan orta saha futbolcusu Ricardo Faty, kaldığı hastaneden taburcu edildi.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 20:07 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 20:07
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanede tedavi gören MKE Ankaragücü futbolcusu Ricardo Faty, taburcu edildi.

Senegalli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla tamamen iyileştim ve Kovid-19 testlerim negatif. Bana gösterdiğiniz ilgiden ve iyi niyetli mesajlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Her gün olağanüstü bir iş yapan sağlık personeline ve destekleri için kulübümün yöneticileri, oyuncuları ve personeline teşekkür etmek isterim. Kendinize dikkat edin. Birlikte güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Ricardo Faty, paylaşımında sağlık çalışanlarıyla poz verdiği fotoğrafa da yer verdi

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