İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2020 Pazar / 21 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8627
  • EURO
    7,774
  • ALTIN
    396.959
  • BIST100
    114809
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası gerginlik çıktı
Spor

MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası gerginlik çıktı

Teknik direktör Fatih Terim, Ankaragücü - Galatasaray maçının sonunda tribün ile gerginlik yaşadı.

12 Temmuz 2020 Pazar 21:52 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 21:52
ABONE OL

MKE Ankaragücü'nün Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Eryaman Stadyumu'nda gerginlik yaşandı.

MKE Ankaragücü yöneticilerinin bulunduğu protokol tribününden, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e yönelik, "Ankaragücü babayı düşer" sözü yükseldi ve deneyimli teknik adama el-kol hareketi yapıldı. Fatih Terim bunun üzerine yöneticilere yanıt vererek yeşil zeminden ayrılıp soyunma odasına girdi.

Öte yandan soyunma odası koridorlarında futbolcular arasında tartışma yaşandı. MKE Ankaragücü ile Galatasaray'ın futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.