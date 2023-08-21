MKE Ankaragücü ile Yukatel Adana Demirspor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında MKE Ankaragücü ile Adana Demirspor, karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Adana Demirspor, 26. dakikada Mbaye Niang'ın penaltı golüyle öne geçti. Adana Demirspor, 42. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun golüyle eşitliği sağladı.

Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü, bu sezonun ilk puanı aldı. Adana Demirspor ise ilk kayıplarını yaşadı ve puanını 4 yaptı.

Adana Demirspor, hafta içinde Genk ile Konferans Ligi'nde karşılaştıktan sonra ligde Beşiktaş'ı ağırlayacak. MKE Ankaragücü ise VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada maçta ilk tehlike Adana Demirspor kalesinde yaşandı. Kitsiou'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği pasta meşin yuvarlağı kontrol eden Sowe, Semih Güler'den sıyrılıp sağ çaprazdan şutunu çekti. Bu pozisyonda kaleci Ertaç, uzanarak topu kontrol etti.

21. dakikada Rodrigues'in soldan yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Niang'ın şutunda Mert Çetin'e çarpan top kalecide kaldı. VAR odasının uyarısı sonrası hakem Cihan Aydın, bu pozisyonda Mert Çetin'in elle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada kullanılan atışta Niang, kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 0-1.

27. dakikada Adana Demirspor etkili geldi. Sağ kanatta topu kapan Yusuf Erdoğan, ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktasına pasını aktardı. Bu bölgeye hareketlenen Niang'ın yerden vuruşunda savunmaya da çarpan top kaleci Gikiewicz'te kaldı.

42. dakikada MKE Ankaragücü, beraberliği yakaladı. Kitsiou'nun pasında topla buluşan Tolga Ciğerci, ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu. Kaleci Ertaç Özbir'den dönen topu kale sahası üzerindeki Efkan Bekiroğlu filelere gönderdi: 1-1.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

56. dakikada Ankaragücü etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Cephas, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden pasında kale sahasına hareketlenen Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

61. dakikada Niang'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre Akbaba, sağdan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ı gördü. Bu futbolcunun beklemeden yaptığı vuruşta kaleciyi geçen topu, Mert Çetin son anda uzaklaştırmayı başardı.

70. dakikada sol kanatta topla buluşan Hanousek, ceza yayı önüne hareketlenen Chatzigiovanis'e pasını aktardı. Bu futbolcunun sert vuruşunda kaleci Ertaç, gole izin vermedi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Gökhan Barcın

MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Hayrullah Bilazer, Radakovic, Yıldırım Mert Çetin (Dk. 70 Hanousek), Mujakic, Tolga Ciğerci, Kitsiou, Efkan Bekiroğlu (Dk. 88 Ali Kaan Güneren), Djokanovic (Dk. 83 Cem Tuna Türkmen), Cephas (Dk. 70 Chatzigiovanis), Sowe (Dk. 83 Bajic)

Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Dorukhan Toköz (Dk. 64 Tayfun Aydoğan), Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba, Akintola, Niang (Dk. 64 Nani)

Goller: Dk. 26 Niang (Penaltıdan) (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 42 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 90+1 Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü), Dk. 90+3 Rodrigues (Yukatel Adana Demirspor)