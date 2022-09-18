MKE Ankaragücü ilk galibiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi MKE Ankaragücü 2-1'lik skorla kazandı.

MKE Ankaragücü'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Giorgi Beridze ve 44. dakikada Ali Sowe kaydetti.

Sivasspor, 45+4. dakikada Charilaos Charisis ile farkı 1'e indirdi ancak VAR incelemesi sonrası bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Demir Grup Sivasspor, 48. dakikada Clinton N'Jie'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi ancak maç sonundaki baskısı puan getirmedi.

Bu sezon ilk galibiyetini alan MKE Ankaragücü, puanını 4'e yükseltti. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan ve 3. yenilgisini alan Sivasspor ise 4 puanda kaldı.

MKE Ankaragücü, milli aradan sonra Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Sivasspor ise Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada MKE Ankaragücü, öne geçti. Oğuz Ceylan'ın sağ kanattan yaptığı ortada topla ceza sahasında buluşan Beridze, düzgün bir kontrolle meşin yuvarlağı önüne aldı. Dar alanda rakiplerinden sıyrılan Beridze, plase vuruşla topu sağ direk dibinden ağlarla buluşturdu: 1-0.

11. dakikada Pedrinho, ceza sahası dışının sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Ali Şaşal Vural, üzerine gelen topu kornere tokatladı.

21. dakikada Gradel'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleye gelen topu kaleci Gökhan Akkan, sağına uzanarak kornere çeldi.

26. dakikada Pedrinho'nun ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktadan çektiği sert şutta kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı sağına uçarak kurtardı.

44. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Beridze'nin sol kanattan ceza sahasına girmeden çektiği sert şutta top kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahalesine rağmen sol direkten döndü. Direkten dönen topu, altıpasın içinde boş kaleye Sowe gönderdi: 2-0.

45+4. dakikada Demir Grup Sivasspor'un golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Murat Paluli'nin sağ kanattan ceza yayına çevirdiği topa Charisis, gelişine vurdu. Savunmaya çarpan top kaleci Gökhan Akkan'ı yanılttı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR incelemesi sonrası pozisyon başında ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...