MKE Ankaragücü, Konya'da tek golle kazandı

Spot Toto Süper Lig'de Konyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Ankaragücü oldu.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 52. dakikada Ghayas Zahid kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Ankaragücü puanını 22'ye yükseltti. Beş haftadır kazanamayan Konyaspor 27 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor, Başakşehir'e konuk olacak. Ankaragücü, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada Konyaspor'un ceza yayı önünden kazandığı serbest atışta topun başına geçen Endri Çekiçi'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
19. dakikada Paz'ın pasında kaleyi çaprazdan gören noktada topla buluşan Michalak'ın sert şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.
37. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada konuk ekip öne geçti. Marlon'un sol kanattan ortasında Sowe'nin altıpas üstüne indirdiği topa bekletmeden vuran Zahid, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
84. dakikada Michalak'ın sol kanattan ortasında Ikpeazu'nun kafa vuruşunda top, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Kamil Çetin
ARABAM.COM KONYASPOR: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 79 Uğurcan Yazğılı), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Michalak (Dk. 87 Mehmet Ali Büyüksayar), Paz (Dk. 59 Oğulcan Ülgün), Soner Dikmen, Endri Çekiçi (Dk. 59 Ikpeazu), Bytyqi (Dk. 59 Muric), Diouf
MKE ANKARAGÜCÜ: Gökhan Akkan, Radakovic, Mujakic, Atakan Çankaya (Dk. 46 Fıratcan Üzüm), Marlon, Emre Kılınç (Dk. 86 Yasin Güreler), Tolga Ciğerci, Pedrinho (Dk. 71 Taylan Antalyalı), Zahid (Dk. 90 Ariyibi), Chatzigiovanis (Dk. 71 Beridze), Sowe
GOL: Dk. 51 Zahid (MKE Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Dk. 45+2 Adil Demirbağ, Dk. 72 Ahmet Oğuz, Dk. 89 Oğulcan Ülgün (Arabam.com Konyaspor), Dk. 45+2 Atakan Çankaya Dk. 89 Gökhan Akkan (MKE Ankaragücü)