MKE Ankaragücü, Konyaspor ile yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında MKE Ankaragücü ile Arabam.com Konyaspor karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmanın 10. dakikasında ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sehic'in hatalı pasında araya giren Zahid, ceza sahasının sağ çaprazındaki Chatzigiovanis ile topu buluşturdu. Yunan futbolcu, müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.

13. dakikada Chatzigiovanis'in sağ kanattan ortasında, arka direkte topu kontrol eden Marlon'un şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Başkentteki mücadelenin ikinci yarısında da taraflar yakaladıkları fırsatlardan yararlanamadı ve maç 0-0 sona erdi.

Preşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Vaduz ile karşılaşacak olan Konyaspor, ligin 2. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. MKE Ankaragücü ise Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.