MKE Ankaragücü, Legia Varşova'dan Michal Pazdan transferini bitirdi
Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü Legia Varşova'dan Michal Pazdan transferini bitirdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü savunma hattını güçlendiriyor.
Legia Varşova, Michal Pazdan'ın Ankaragücü'ne transfer olacağını ve sağlık kontrolünden geçmek için Türkiye'ye gittiğini duyurdu.
31 yaşındaki Polonyalı stoper Pazdan bu sezon 7 maça çıkarken 1 gol atma başarısı gösterdi.
(Sporx)
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