MKE Ankaragücü, Manisa FK'yı 2-1 ile geçti

AA 22 Ekim 2021 Cuma 22:49 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 22:49

TFF 1. Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Manisa FK'yi 2-1 yendi.

Öte yandan, geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybeden, Ankara basının önemli isimlerinden, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Üyesi Ali Öcal için karşılaşmadan önce her zaman oturduğu yere fotoğrafı konuldu ve karanfil bırakıldı.



STAT: Eryaman

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Seyfettin Ünal, Oğuz Kağan Çalışır

MKE ANKARAGÜCÜ: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Abdullah Durak, İshak Çakmak (Dk. 81 Ali Kaan Güneren), Zahid (Dk. 58 Erdi Dikmen), Mehmet Murat Uçar (Dk. 81 Geraldo), Ariyibi (Dk. 69 Owusu), Eren Derdiyok (Dk. 69 Nadir Çiftçi)

MANİSA FK: Metin Uçar, Mehmet Yılmaz, Veli Çetin, Landre (Dk. 86 Özgür Çek), Erhan Kara, Hakan Barış (Dk. 63 Okan Eken), Nizamettin Çalışkan, Kouter (Dk. 90 Gakpa), Tabekou (Dk. 46 Diallo), Sertaç Çam (Dk. 63 Tormin), Orgill



GOLLER: Dk. 29 Ariyibi, Dk. 40 Mehmet Murat Uçar (MKE Ankaragücü), Dk. 66 Tormin (Manisa FK)

KIRMIZI KART: Dk. 54 Sinan Osmanoğlu (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Dk. 12 Veli Çetin, Dk. 40 Hakan Barış, Dk. 42 Erhan Kara, Dk. 85 Orgill, Dk. 90+7 Tormin (Manisa FK), Dk. 56 Abdullah Durak, Dk. 90+7 Nadir Çiftçi (MKE Ankaragücü)

