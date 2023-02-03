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Spor

MKE Ankaragücü, Milson'u kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, FC Pari Nizhniy Novgorod'da forma giyen Felicio Mendes Joao Milson'u renklerine bağladı.

AA3 Şubat 2023 Cuma 18:56 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü, Milson'u kadrosuna kattı
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MKE Ankaragücü, Angolalı kanat oyuncusu Felicio Mendes Joao Milson'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Angolalı kanat oyuncusu Felicio Mendes Joao Milson ve kulübü FC Pari Nizhniy Novgorod ile satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma imzaladı. İmza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Levent Onuk katıldı." ifadeleri kullanıldı.

MİLSON'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Felicio Mendes Joao Milson, bu sezon formasını giydiği FC Pari Nizhniy Novgorod'da 21 resmi maça çıktı ve 2 gol, 4 asistle skora etki etti.

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