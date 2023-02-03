MKE Ankaragücü, Milson'u kadrosuna kattı

MKE Ankaragücü, Angolalı kanat oyuncusu Felicio Mendes Joao Milson'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Angolalı kanat oyuncusu Felicio Mendes Joao Milson ve kulübü FC Pari Nizhniy Novgorod ile satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma imzaladı. İmza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Levent Onuk katıldı." ifadeleri kullanıldı.

MİLSON'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI



Felicio Mendes Joao Milson, bu sezon formasını giydiği FC Pari Nizhniy Novgorod'da 21 resmi maça çıktı ve 2 gol, 4 asistle skora etki etti.