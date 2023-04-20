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Spor

MKE Ankaragücü, taraftarlara iftar verecek

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, karşılaşmanın ardından taraftarlara iftar yemeği ikram edecek.

IHA20 Nisan 2023 Perşembe 18:06 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü, taraftarlara iftar verecek
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MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bugün konuk edeceği Giresunspor karşılaşmasının ardından Eryaman Stadyumu'nda 3 ayrı noktada taraftarlara iftar için yemek ikram edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bugün Giresunspor ile evinde karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, Ramazan Ayı'nın son gününde taraftarlarına yemek ikram edecek. Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "Bugün oynayacağımız Giresunspor karşılaşması sonrası, Eryaman Stadyumu'nun üç ayrı noktasında taraftarlarımıza iftar için nohutlu pilav ve ayran ikram edilecektir." denildi.

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