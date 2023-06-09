İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2023 Cuma / 21 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,4323
  • EURO
    25,2346
  • ALTIN
    1477.86
  • BIST100
    5626.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • MKE Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlaycak
Spor

MKE Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlaycak

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak. Yeni sezon hazırlıkları Beştepe Tesisleri'nde başlayacak.

9 Haziran 2023 Cuma 16:39 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlaycak
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak.

Kulüpten alınan bilgiye göre, Süper Lig'i 42 puanla 11. sırada tamamlayan ve son maçını 7 Haziran'da oynayan sarı-lacivertlilerde teknik direktörü Tolunay Kafkas, yeni sezon öncesi takımına 3 Temmuz'a kadar izin verdi.

Sezonun hazırlıklarına 3 Temmuz'da Beştepe Tesisleri'nde başlayacak MKE Ankaragücü, kamp çalışmalarını ise Bolu'da yapacak. Sarı-lacivertlilerin hazırlık maçlarının programı daha sonra belli olacak.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon 11 Ağustos'ta başlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.