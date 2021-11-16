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Spor

MKE Ankaragücü'nde Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, maçın hazırlıklarına devam etti.

AA16 Kasım 2021 Salı 17:52 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 17:52
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MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Adanaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasının ardından üç gruba ayrılan başkent temsilcisi, yarım sahada çift kale maç yaptı. Diğer grubun şut ve koordinasyon çalışması yaptığı idman, soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-lacivertliler, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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