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Spor

MKE Ankaragücü'nde ayrılık! Yıldız oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

MKE Ankaragücü'nün, İspanyol yıldız oyuncusu Jese Rodriguez ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

AA13 Ocak 2023 Cuma 11:42 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nde ayrılık! Yıldız oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
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Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, İspanyol futbolcusu Jese Rodriguez'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Jese Rodriguez arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Jese Rodriguez'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kariyerinde Real Madrid ve Paris Saint Germain'de forma giyen 29 yaşındaki İspanyol yıldız futbolcu, sezon başı MKE Ankaragücü'ne transfer olmuştu. Jese, kısa süreli MKE Ankaragücü kariyerinde Süper Lig'de 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkıp toplam 5 gol attı.

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