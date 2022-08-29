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Spor

MKE Ankaragücü'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, yeni teknik direktör Ömer Erdoğan ile ilk antrenmanını yaptı.

AA29 Ağustos 2022 Pazartesi 23:02 - Güncelleme:
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MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan'la ilk antrenmanına çıktı.

Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Ömer Erdoğan'ın, sarı-lacivertli futbolcularla Beştepe Tesisleri'ndeki antrenmanda bir araya geldiği belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü Beşiktaş'la karşılaşacak sarı-lacivertli takım, bu müsabakanın hazırlıklarına da Erdoğan yönetiminde başladı.

Takımla antrenman öncesi kısa bir konuşma yapan Erdoğan, daha sonra sarı-lacivertli takıma ilk çalışmasını yaptırdı.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın Beştepe Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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