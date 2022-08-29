MKE Ankaragücü'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan'la ilk antrenmanına çıktı.
Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Ömer Erdoğan'ın, sarı-lacivertli futbolcularla Beştepe Tesisleri'ndeki antrenmanda bir araya geldiği belirtildi.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü Beşiktaş'la karşılaşacak sarı-lacivertli takım, bu müsabakanın hazırlıklarına da Erdoğan yönetiminde başladı.
Takımla antrenman öncesi kısa bir konuşma yapan Erdoğan, daha sonra sarı-lacivertli takıma ilk çalışmasını yaptırdı.
MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın Beştepe Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.