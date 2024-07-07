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Spor

MKE Ankaragücü'nde Cihat Arslan dönemi

MKE Ankaragücü, Kemal Özdeş yerine teknik direktörlüğe Cihat Arslan'ın getirildiğini açıkladı.

AA7 Temmuz 2024 Pazar 19:05 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nde Cihat Arslan dönemi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Cihat Arslan. Takımımızın teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Son olarak Şanlıurfaspor'u çalıştıran 54 yaşındaki Arslan; Kocaelispor, Eyüpspor, Boluspor, Göztepe, Karşıyaka, Başakşehir, Balıkesirspor, Akhisar Belediyespor, Adanaspor, Celik Zenica, Manisa FK, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Şkupi kulüplerinde de görev yaptı.

  • Ankaragucu
  • Cihat Arslan
  • Teknik Direktor

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