MKE Ankaragücü'nde Giresunspor maçı mesaisi başladı

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 24 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenmanda, Fenerbahçe maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise dört farklı parkurda topa sahip olma ve topsuz yoğun koşu çalışması yaptı.

Sarı-lacivertliler yapacağı bir günlük iznin ardından çalışmalarına Beştepe Tesisleri'nde devam edecek.