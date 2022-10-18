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Spor

MKE Ankaragücü'nde Giresunspor maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü'nde maçın hazırlıklarına başlandı.

AA18 Ekim 2022 Salı 21:46 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nde Giresunspor maçı mesaisi başladı
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MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 24 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenmanda, Fenerbahçe maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise dört farklı parkurda topa sahip olma ve topsuz yoğun koşu çalışması yaptı.

Sarı-lacivertliler yapacağı bir günlük iznin ardından çalışmalarına Beştepe Tesisleri'nde devam edecek.

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