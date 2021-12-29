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Spor

MKE Ankaragücü'nde Sivasspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA29 Aralık 2021 Çarşamba 18:16 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 18:16
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MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenman, koordinasyona yönelik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 6'ya 3 top kapma oynayan başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde teknik ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli ekipte cezalı oyuncu bulunmazken, Ankara Keçiörengücü karşılaşması öncesi sakatlanan Tiago Pinto, Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

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