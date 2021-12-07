MKE Ankaragücü'nde Yılport Samsunspor maçı mesaisi başladı

AA 7 Aralık 2021 Salı 19:14 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 19:14

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 16. haftada deplasmanda oynayacağı Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenmanda, Balıkesirspor maçında tam süre yer alan futbolcular yenileme çalışması yaparken, maçta süre almayanlar ise dar alanda top kapma oynadı.

Sakat ya da cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-lacivertli takım, Samsunspor karşılaşması hazırlıklarına yarın devam edecek.