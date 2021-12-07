İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2021 Salı / 3 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5269
  • EURO
    15,2608
  • ALTIN
    776.748
  • BIST100
    1981.04
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • MKE Ankaragücü'nde Yılport Samsunspor maçı mesaisi başladı
Spor

MKE Ankaragücü'nde Yılport Samsunspor maçı mesaisi başladı

MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.

AA7 Aralık 2021 Salı 19:14 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 19:14
ABONE OL

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 16. haftada deplasmanda oynayacağı Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenmanda, Balıkesirspor maçında tam süre yer alan futbolcular yenileme çalışması yaparken, maçta süre almayanlar ise dar alanda top kapma oynadı.

Sakat ya da cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-lacivertli takım, Samsunspor karşılaşması hazırlıklarına yarın devam edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.