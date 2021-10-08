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Spor

MKE Ankaragücü'nde yönetim, takımla akşam yemeğinde bir araya geldi

TFF 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde yönetim, teknik heyet ve futbolcular, akşam yemeğinde bir araya geldi.

AA8 Ekim 2021 Cuma 00:27 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 00:27
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TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular, akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada konuşan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sezona çok iyi başladıklarını belirterek, başta teknik heyet olmak üzere tüm takımı tebrik etti.

Koca, "Yakaladığımız bu başarılı grafikle moral ve motivasyonumuz daha da artarak devam edecektir. Yönetim kurulu olarak sizlere güveniyor ve inanıyoruz. Taraftarımızın da desteği ile daha da büyük başarılara koşmak istiyoruz. Bandırmaspor karşılaşmasında hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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