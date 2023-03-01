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Spor

MKE Ankaragücü'nden Beşiktaş maçı açıklaması

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş'la oynayacakları maçta sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününe alınmayacak olmasının sezon başı alınan bir karar olduğunu söyledi.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 20:27 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nden Beşiktaş maçı açıklaması
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Hüseyin Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk yarısında ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la Ankara'da oynadıkları maçları hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu sezon sahamızda oynanan iki maçta da Beşiktaş taraftarı yer almamıştı. Bu kural gereği taraftarlarımız hafta sonu oynanacak mücadelede statta yer alamayacak. Bu, yeni alınmış bir karar değildir. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde iki kulüp taraftarı deprem bölgesinde omuz omuza arama kurtarma çalışmalarında bulundu. Onlarca tırın deprem bölgesine ulaşmasını sağladılar. Türkiye'ye iki büyük camianın dostluğunu gösterdiler. Hafta sonu oynayacağımız karşılaşmanın deplasman yasağı kuralının son kez uygulanacağı MKE Ankaragücü-Beşiktaş müsabakası olacağına inanıyorum."

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