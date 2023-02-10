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Spor

MKE Ankaragücü'nden özel forma! Gelirin tamamı depremzedelere

MKE Ankaragücü, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıma neden olan depremde zarar gören vatandaşlara destek olma amacı ile geliri tamamen depremzedelere gönderilecek olan özel bir forma üretecek.

AA10 Şubat 2023 Cuma 15:54 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nden özel forma! Gelirin tamamı depremzedelere
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MKE Ankaragücü Kulübü, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görenlere yardım etmek için özel bir forma tasarladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Umutlarımızı birlikte yeşerteceğiz satışından elde edilecek gelir depremden etkilenen vatandaşlarımıza gönderilecek olan özel 'Umut' formamızın ön satışı başladı." denildi.

"www.ankaragucustore.com.tr" internet adresinden 300 liraya satışa sunulan siyah renkli formanın üzerinde depremden etkilenen 10 şehrin haritası ile isimleri yer aldı.

Ön satışa sunulan formadan kazanılacak gelirin tamamı depremzedelere bağışlanacak.

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