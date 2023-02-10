MKE Ankaragücü'nden özel forma! Gelirin tamamı depremzedelere

MKE Ankaragücü Kulübü, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görenlere yardım etmek için özel bir forma tasarladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Umutlarımızı birlikte yeşerteceğiz satışından elde edilecek gelir depremden etkilenen vatandaşlarımıza gönderilecek olan özel 'Umut' formamızın ön satışı başladı." denildi.

"www.ankaragucustore.com.tr" internet adresinden 300 liraya satışa sunulan siyah renkli formanın üzerinde depremden etkilenen 10 şehrin haritası ile isimleri yer aldı.

Ön satışa sunulan formadan kazanılacak gelirin tamamı depremzedelere bağışlanacak.