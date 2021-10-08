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Spor

MKE Ankaragücü'nden PFDK'nin cezasına itiraz

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği cezaya MKE Ankaragücü Kulübü, yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

AA8 Ekim 2021 Cuma 17:21 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 17:21
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MKE Ankaragücü Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezaya tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, TFF 1 Lig'de oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında, PFDK'nin "taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat" sebebiyle bazı tribünlere verdiği 1 maç giriş yasağıyla ilgili, "3 Ekim Pazar günü oynadığımız BB Erzurumspor karşılaşmasının ardından TFF tarafından alınan ceza kararını üzüntüyle karşıladık. Söz konusu cezaya yönelik, gerekli mercilerle temasa geçmiş bulunmaktayız. Bu kararın takipçisi olacağız." ifadelerine yer verildi.

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