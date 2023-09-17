İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2023 Pazar / 3 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9947
  • EURO
    28,8849
  • ALTIN
    1669.39
  • BIST100
    7961.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • MKE Ankaragücü'nün 5. hafta rakibi Sivasspor
Spor

MKE Ankaragücü'nün 5. hafta rakibi Sivasspor

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

AA17 Eylül 2023 Pazar 09:31 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nün 5. hafta rakibi Sivasspor
ABONE OL

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'la karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Oynadığı dört karşılaşmada iki beraberlik, iki de yenilgi alarak 17. sırada bulunan MKE Ankaragücü, Sivas deplasmanında sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Evinde oynadığı iki karşılaşmada da berabere kalan Sivas temsilcisi ise MKE Ankaragücü karşısında sahasındaki ilk üç puanını elde etmek istiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.