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Spor

MKE Ankaragücü'nün rakibi Antalyaspor

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Emre Belözoğlu'nun başında olduğu MKE Ankaragücü sahasında Nuri Şahin'li Antalyaspor'u ağırlayacak.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 11:28 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nün rakibi Antalyaspor
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MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

Emre Belözoğlu yönetiminde ligde çıktığı 4 maçta 7 puan alan sarı-lacivertliler, haftaya 13 puanla 12. sırada girdi.

Sarı-lacivertli takımda Stelios Kitsiou, sakatlığından sonra takımla çalışmalara başlamasına rağmen hazır olmadığı için bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in çalıştırdığı Bitexen Antalyaspor ise geçen hafta Beşiktaş'ı 3-2 yenmenin moraliyle başkente gelecek. Haftaya 15 puanla 8. sırada giren Akdeniz temsilcisi, ligdeki son 2 maçını da kazandı.

EMRE BELÖZOĞLU CEZALI

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı kart cezası sebebiyle bu karşılaşmada yedek kulübesinde olamayacak.

RAMS Başakşehir'i çalıştırırken bir sarı kart gören Belözoğlu, MKE Ankaragücü'nde ise 4 maçta üç kez sarı kartla cezalandırıldı. Bu sezon toplamda dört sarı kart gören Belözoğlu, cezalı duruma düştü. Genç teknik adam cezasını Bitexen Antalyaspor maçında çekecek.

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