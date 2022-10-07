MKE Ankaragücü'nün rakibi İstanbulspor

İstanbulspor ile MKE Ankaragücü arasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Sezona istediği gibi başlayamayan MKE Ankaragücü, sahaya çıktığı 7 maçta 4 puan toplayabildi. Haftaya 16. sırada giren Ankara ekibi, geçen hafta sahasında Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmişti.

Ligde ilk 3 hafta mağlup olduktan sonra son 4 maçını kaybetmeyerek 8 puan toplayan İstanbulspor ise çıkışını başkent ekibi karşısında da sürdürmeye çalışacak.

- DEPLASMANDA PUANI YOK



MKE Ankaragücü, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda çıktığı bütün maçları kaybetti

Sarı-lacivertliler deplasmandaki maçlarında Gaziantep FK'ye 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük'te 4-1, Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

- İKİ TAKIM 17,5 YIL SONRA SÜPER LİG'DE KARŞILAŞACAK



MKE Ankaragücü ile İstanbulspor, 17,5 yıl sonra Süper Lig'de karşı karşıya gelecek.

Ligde son olarak 2004-2005 sezonunda 9 Mart 2005'te karşılaşan iki ekip, 17,5 yıl sonra Türkiye'nin en üst futbol liginde birbirlerini mağlup etmeye çalışacak.

Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de karşı karşıya gelen iki takım da deplasmandaki maçları 1-0 kazanmayı başardı.