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Spor

Mkhitaryan: Futbola uzunca bir süre devam etmek istiyorum

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen 32 yaşındaki Henrikh Mkhitaryan, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

14 Kasım 2021 Pazar 23:18 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 23:18
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İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma'da forma giyen Henrikh Mkhitaryan, geleceğiyle ilgili konuştu.

Futbola uzun süre devam etmek istediğini söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Futbola uzunca bir süre devam etmek istiyorum. Bu yaşta vücudunuzu düzgün bir şekilde korumak kolay değildir. Aklım "5-6 yıl daha oynarsın" diyor ama umarım vücudum da bu görüşe katılıyordu. Ancak çok fazla zamanımın kalmadığını biliyorum. Bu yüzden her anın tadını çıkarmaya çalışıyorum." dedi.

Bu sezon Roma formasıyla 15 resmi maça çıkan Mkhitaryan 2 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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