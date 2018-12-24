Mkhitaryan sahalardan 1,5 ay uzak kalacak
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan'ın, sakatlığı yüzünden sahalardan 1,5 ay uzak kalacağı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tottenham'a 2-0 kaybettikleri İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçının ilk yarısında oyundan alınan Mkhitaryan'ın, sağ ayağındaki tarak kemiğinde kırık tespit edildi.
29 yaşındaki futbolcunun takımla çalışmaya başlamasının, 1,5 ay süreceği belirtildi.
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