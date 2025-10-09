İSTANBUL 17°C / 12°C
Spor

MLS ekibinde hedef Richarlison

Kadrosunu güçlendirmek isteyen MLS ekibi Orlando City, Premier Lig takımı Tottenham'ın forveti Richarlison'u transfer etmek istiyor.

9 Ekim 2025 Perşembe 11:15
MLS ekibinde hedef Richarlison
ABONE OL

MLS takımı Orlando City, önümüzdeki yaz için iddialı bir hamle yapmayı planlıyor. Kulüp, Tottenham'ın forveti Richarlison'u kadrosuna katmak için menajeriyle görüşmek üzere Londra'ya bir heyet gönderdi. Kulüp temsilcileri Ricardo Moreira liderliğinde yıldız oyuncunun ekibiyle temas kurdu.

Richarlison, 2022 yılında Everton'dan Tottenham'a 58 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Bu sezon başında 11 maçta forma giyen Brezilyalı forvet, 3 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı. Tottenham ile sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor ve kulüp yıldızından ayrılmayı düşünmüyor.

