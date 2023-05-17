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Spor

MLS'in en çok kazananı Shaqiri oldu

2022 yılında Avrupa kariyerini noktalayıp MLS'e giden Xherdan Shaqiri MLS'in en çok kazananı unvanına sahip oldu.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 18:17 - Güncelleme:
MLS'in en çok kazananı Shaqiri oldu
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2022 senesinde Fransa'dan ayrılıp MLS'in yolunu tutan Xherdan Shaqiri'nin Lorenzo İnsigne'yi de geçerek MLS'in en fazla kazanan oyuncusu olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bilgilere göre; Chicago Fire'da forma giyen 32 yaşındaki Xherdan Shaqiri şu an MLS'de en fazla parayı kazanan oyuncu olduğu belirtildi.

2022 yılında Chicago ekibine katılan Shaqiri'nin, vergiler dahil senelik 8 milyon doların üstünde kazandığı ortaya çıktı.

İNSİGNE'NİN ÖNÜNDE

Yolu MLS'e düşen oyunculardan bir başka yıldız Lorenzo Insigne, Toronto'da senelik 7.5 milyon dolar kazanırken; Shaqiri'nin daha yüksek ücret alması Amerikan basınında gündem oldu.

YALNIZCA 1 ASİST

Shaqiri her ne kadar ligde en çok kazanan oyuncu olsa da, gösterdiği performans taraftarlar tarafından kabul edilebilir gözükmüyor. Bu sezon 8 maça çıkan Shaqiri, yalnızca 1 asistlik katkı sağlayabildi.

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