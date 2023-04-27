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Spor

Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu

Macaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu İlke Özyüksel, finale yükseldi.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 19:38 - Güncelleme:
Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu
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Macaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 3. etabında mücadele eden milli sporcu İlke Özyüksel, finale çıktı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre başkent Budapeşte'deki organizasyonda, kadınlar yarı finali gerçekleştirildi.

36 sporcunun yarıştığı yarı finalde Türkiye'yi temsil eden İlke Özyüksel, eskrim, yüzme, koşu ve atış etaplarından toplam 1071 puan aldı ve grubunu birinci sırada tamamlayarak 29 Nisan'da yapılacak finale kalmayı başardı.

Dünya Kupası'nda müsabakalar, 30 Nisan Pazar günü sona erecek.

  • İlke Özyüksel
  • Modern Pentatlon Dünya Kupası
  • Macaristan

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