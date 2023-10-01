Modern Pentatlon yarışları sona erdi

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği Olimpik Sıralama Yarışları'nın İspanya etabı sona erdi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 35 ülkeden 150 sporcunun 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı almak için mücadele ettiği organizasyonda, finale kalma başarısı gösteren milli sporcu Buğra Ünal, toplam 1439 puan alarak yarışı 15. sırada bitirdi.

İspanya'da Türkiye adına 4 kadın ve 4 erkek toplam 8 sporcu yarıştı. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden tüm kadın sporcular yarı finale kalma başarısı gösterdi. Yarı finalde A grubunda milli sporculardan Yaren Nur Polat 1039 puanla 13'üncü, Sesim Alpuğan 915 puanla 18'inci; B grubunda İpek Akşin 1028 puanla 10'uncu, Sıdal Aslan 1016 puanla 12'nci sırada yer aldı.

Erkekler kategorisinde Kıvanç Taşyaran, yarı finali toplam 1103 puanla 17'nci sırada tamamladı. Erkekler kategorisi elemelerinde A grubunda yarışan Tolga Topaklı ise eleme yarışını toplam 1132 puanla 19'uncu, B grubunda ise Dora Nusretoğlu toplam 1096 puanla 19'uncu oldu.

Modern pentatlon olimpik sıralama yarışında gelecek etap, 14-18 Ekim'de Kırgızistan'da yapılacak.