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Modeste: Evet Galatasaray'dan teklif aldım ama Köln'ü tercih ettim

Anthony Modeste, Köln'e imza atmasının ardından açıklamalarda bulunurken, Galatasaray ile ilgili soruyu da yanıtladı.

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Galatasaray'ın uzun süre gündemini meşgul ettikten sonra Bundesliga 2 temsilcisi Köln ile sözleşme imzalayan Anthony Modeste, Alman basınına imza sonrasında ilk açıklamalarını yaptı.

Olaylı bir şekilde ayrıldığı eski kulübü Tianjian Quanjian ile davalık olan Modeste, Galatasaray ile ilgili soruyu da yanıtladı.

Tecrübeli Fransız golcü 'Galatasaray, Lokomotiv ve Newcastle da seninle ilgileniyordu. Diğer tekliflerle ilgili ne diyeceksin?' şeklindeki soruyu yanıtlarken ''Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'nde oynayabilmek için önüme fırsatlar geldi, bu doğru. Ama ben ikinci ligde oynayan Köln'ü seçtim çünkü Köln'ü seviyorum'' ifadelerini kullandı.

''İLK HEDEF BİR ÜST LİGE YÜKSELMEK...''

Modeste, eski kulübü Tianjian Quanjian ile ilgili soruları yanıtlamazken, Köln'deki hedeflerini ''Ben sadece bir oyuncuyum. Hocanın elindeki alternatifleri arttıran bir oyuncu. Çalışıp, antrenmanlarımı yapıp takım arkadaşlarımla rekabet edeceğim. Bir üst lige yükselmemiz lazım, ilk hedef bu'' dedi.

(Sporx)

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