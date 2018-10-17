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Modeste olmuyor Niasse kiralanacak

Daily Star, Tianjin Quanjian’ın Fransız golcüsünün transferini rafa kaldıran Gaatasaray’ın, Niasse için Everton’la anlaştını iddia etti.

  • StarSpor
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CİM-BOM’DA Anthony Modeste out, Oumar Niasse in. İngiliz basını, Sarı-Kırmızılılar’ın Çin kulübü Tianjin Quanjian ile sorunlar yaşanma ihtimalinden dolayı yaz transfer döneminde son anda vazgeçtiği Fransız forvet Modeste’nin ismini tamamen rafa kaldırdığını yazdı. Daily Star’da yer alan haberde Galatasaray’ın Everton’da fazla şans bulamayan Niasse ile her konuda anlaşmaya vardığını ve kulübü ile de para konusunda el sıkıştığını duyurdu. Gazete, Niasse’nin Türkiye’yi tanıdığı için tercih edildiğini kaydetti.

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