Modeste olmuyor Niasse kiralanacak

CİM-BOM’DA Anthony Modeste out, Oumar Niasse in. İngiliz basını, Sarı-Kırmızılılar’ın Çin kulübü Tianjin Quanjian ile sorunlar yaşanma ihtimalinden dolayı yaz transfer döneminde son anda vazgeçtiği Fransız forvet Modeste’nin ismini tamamen rafa kaldırdığını yazdı. Daily Star’da yer alan haberde Galatasaray’ın Everton’da fazla şans bulamayan Niasse ile her konuda anlaşmaya vardığını ve kulübü ile de para konusunda el sıkıştığını duyurdu. Gazete, Niasse’nin Türkiye’yi tanıdığı için tercih edildiğini kaydetti.