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Spor

Modric: Futbolu Madrid'de bırakmak istiyorum

Real Madrid'in Hırvat orta sahası Luka Modric, önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilik iddialarına cevap veren 38 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'de futbola son vermek istediğini dile getirdi.

28 Mayıs 2024 Salı 20:46 - Güncelleme:
Modric: Futbolu Madrid'de bırakmak istiyorum
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Alman yıldız Toni Kroos'un futbola veda etmesinin ardından Real Madrid'de takımın emektar yıldızı Luka Modric, El Partidazo de COPE programında Juanma Castano'nun sorularını cevapladı.

Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric, katıldığı programda futbolu Real Madrid'de bırakmak istediğini açıkladı.

Fiziken bir problemi olmadığını belirten Modric, "Yaşımla ilgili çok konuşuldu ve bu beni rahatsız etti. Kendimi güçlü hissediyorum. Bu 6 ay içinde değişebilir de. O zaman gerekeni yaparım. Real Madrid'de emekli olmak istediğimi her zaman söyledim. Umarım bu gerçekleşir." diye konuştu.

"SİZE MUTLUYUM DİYORLARSA YALAN SÖYLÜYORLAR"

Hırvat futbolcu, Real Madrid'deki yeni rolünü anlamak ve kabullenmenin kendisi için biraz zor olduğunu kabul ederken "Hiçbir zaman pes etmedim. Örnek bir tavır sergilediğimi düşünüyorum. Ne hocayla ne de başka biriyle sorun yaşamadım. Elbette oyuncular oynamadığında size mutluyum diyorlarsa yalan söylüyorlardır." şeklinde konuştu.

Modric, Ballon d'Or için favorilerinin ise takım arkadaşları; Vinicius, Bellingham ve Kroos olduğunu açıkladı.

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