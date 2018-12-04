Modric'ten Ballon d'Or sözleri: Zidane tüm bunları bana söylemişti

FIFA ve UEFA yılın futbolcusu ödülleri sonrası Ballon d'Or 2018 ödülünü kazanarak Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi dominasyonunu sona erdiren Luka Modric, France Football'a konuştu.

"Çok spesifik bir an var. Zidane bana tüm bunları şöylemişti. Kazanacaksın demişti." diyerek sözlerine başlayan Modric, "Kariyerimde topladığım tüm bireysel ödüllerden daha fazlasını bu sezon topladım. Adımı 30 finalistin arasında gördüğümde bile inanamamıştım." dedi.

Eski teknik direktörü Zinedine Zidane ile ilk görüşdüğü günü anlatan Modric, "Ocak 2016'ydı. Antrenmandan sonra beni ofisine çağırdı. Beni nasıl gördüğünü ve benden neler beklediğini söyledi. Bana, "Çok önemli bir futbolcusun. Her şeyden öte, Ballon d'Or kazanacak yeteneğin var ve bir gün kazanacaksın." dedi. Zidane gibi bir size böyle şeyler söyleyince, kendinize olan özgüveniniz çok artıyor. Ona zaten çok büyük saygı duyuyordum. Fakat, bana o sözleri söyleyince utandım. Bana, "Sahada da böyle utanma. Kendini özgürce ifade et." demişti." ifadelerini kullandı.

Luka Modric, "Zidane'dan o sözleri duyduktan sonra oyunum çok gelişti. Kendimi takımıma adadım. En iyi oyunumu oynamaya başladım. Zidane söyleyince, ben de inandım." diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)