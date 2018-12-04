Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Modric'ten Ballon d'Or sözleri: Zidane tüm bunları bana söylemişti

Ballon d'Or ödülünü de kazanan Luka Modric, Zinedine Zidane ile 2016'da yaşadığı diyaloğu anlattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FIFA ve UEFA yılın futbolcusu ödülleri sonrası Ballon d'Or 2018 ödülünü kazanarak Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi dominasyonunu sona erdiren Luka Modric, France Football'a konuştu.

"Çok spesifik bir an var. Zidane bana tüm bunları şöylemişti. Kazanacaksın demişti." diyerek sözlerine başlayan Modric, "Kariyerimde topladığım tüm bireysel ödüllerden daha fazlasını bu sezon topladım. Adımı 30 finalistin arasında gördüğümde bile inanamamıştım." dedi.

Eski teknik direktörü Zinedine Zidane ile ilk görüşdüğü günü anlatan Modric, "Ocak 2016'ydı. Antrenmandan sonra beni ofisine çağırdı. Beni nasıl gördüğünü ve benden neler beklediğini söyledi. Bana, "Çok önemli bir futbolcusun. Her şeyden öte, Ballon d'Or kazanacak yeteneğin var ve bir gün kazanacaksın." dedi. Zidane gibi bir size böyle şeyler söyleyince, kendinize olan özgüveniniz çok artıyor. Ona zaten çok büyük saygı duyuyordum. Fakat, bana o sözleri söyleyince utandım. Bana, "Sahada da böyle utanma. Kendini özgürce ifade et." demişti." ifadelerini kullandı.

Luka Modric, "Zidane'dan o sözleri duyduktan sonra oyunum çok gelişti. Kendimi takımıma adadım. En iyi oyunumu oynamaya başladım. Zidane söyleyince, ben de inandım." diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, yere düşen Türk bayrağını yerden kaldırdı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, yere düşen Türk bayrağını yerden kaldırdı

Müslümanların tarihi değiştiren icatları

Müslümanların tarihi değiştiren icatları

2030'dan geldim' demişti, bu defa tarih verdi

2030'dan geldim' demişti, bu defa tarih verdi

Türkiye'nin 'uzaktan kumandalı piyadeleri'

Türkiye'nin 'uzaktan kumandalı piyadeleri'

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA