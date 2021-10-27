Mohamed Salah, Mısır'da müfredatta yer alacak

27 Ekim 2021 Çarşamba 18:42 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 18:44

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, ülkesi Mısır'da okul kitaplarında yer alacak.

The Times'ın haberine göre, 29 yaşındaki Mısırlı futbolcunun saha içerisindeki başarıları ve saha dışındaki yardım çalışmaları ülkenin tamamında hem ilkokul hem de ortaokul kitaplarında yer alacak.

Haberde, Mohamed Salah'ın İngiltere Premier Lig'de en çok gol atan Afrikalı futbolcu olması ve diğer sportif başarılarının ilköğretim öğrencilerine, yaptığı yardımların ise ortaöğretim öğrencilerine öğretileceği belirtildi.

Bu sezon Liverpool formasıyla 12 resmi maça çıkan Mohamed Salah, 15 gol ve 5 asistle takımına katkı sağladı.