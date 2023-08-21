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Spor

Molde-Galatasaray karşılaşmasının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde-Galatasaray mücadelesini İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

IHA21 Ağustos 2023 Pazartesi 18:09 - Güncelleme:
Molde-Galatasaray karşılaşmasının hakemi belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, 23 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Molde ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu hakemlerinden Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Lee Betts yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Stuart Attwell oturacak. Atwell'e, AVAR'da Peter Bankes eşlik edecek.

44 yaşındaki hakem, geçtiğimiz sezon Sevilla ile Roma arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde düdük çalmıştı.

  • Anthony Taylor
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