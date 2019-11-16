22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.351
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Moldova’da Mazeika isyanı

Euro 2020 elemelerinde deplasmanda Fransa’ya 2-1 yenilen Moldova’nın hocası Engin Fırat, “Hakem Mazeika’ya çok öfkeliyim. İlk golde Giroud faul yapıyor. Penaltı da çok ucuz” dedi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

EURO 2020 Elemeleri’nde Türkiye’nin de yer aldığı H Grubu’nda Fransa’ya deplasmanda 2-1 yenilen Moldova’dan Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika’ya isyan var. Fransa karşılaşması öncesi takımın başına geçen Türk teknik direktör Engin Fırat, “Hakem Mazeika’ya çok, çok öfkeliyim. Küçük bir ülkeyiz, kabul ama verdiği kararlar kabul edilemez. Bu seviyede böyle bir hakem performansı olmamalı. Bunu kabul edemiyorum. Yediğimiz ilk golde Olivier Giroud, kalecimizin dengesini faul yaparak bozuyor. Bu gol, oyuncularımın tüm motivasyonunu kırdı.Penaltı da ucuz. Fransa, daha iyi takım. Kabul ediyorum. Fakat, hakem yardımına ihtiyaçları yok” ifadelerini kullandı. Fransa bu galibiyetle liderliğe yükseldi.

İşte Başkan Erdoğan´ın Trump ve senatörlere izlettiği o video

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TSK göz açtırmadı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK göz açtırmadı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Meteorolojiden sağanak uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteorolojiden sağanak uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Başkan Erdoğan'dan 'KKTC' mesajı

Başkan Erdoğan'dan 'KKTC' mesajı

Yargıtay o darbecilerin cezasını onadı

Yargıtay o darbecilerin cezasını onadı

'Bitcoin Kürşat', yemleme yöntemiyle dolandırmış

'Bitcoin Kürşat', yemleme yöntemiyle dolandırmış

Havayı parayla satıyorlar... 15 dakikası 7 dolar

Havayı parayla satıyorlar... 15 dakikası 7 dolar

Avrupa'da sevindiren karar... Bir ilk yaşandı

Avrupa'da sevindiren karar... Bir ilk yaşandı

Türkiye harekete geçti... Tarihin en büyük felaketi

Türkiye harekete geçti... Tarihin en büyük felaketi
 

POPÜLER HABERLER

Karaköy´de başörtülü kızlara çirkin saldırı

Karaköy´de başörtülü kızlara çirkin saldırı

EURO 2020'nin müthiş stadyumları

EURO 2020'nin müthiş stadyumları

7 milyon yıllık! Doğa tarihine ışık tutacak

7 milyon yıllık! Doğa tarihine ışık tutacak

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA