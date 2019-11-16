Moldova’da Mazeika isyanı

EURO 2020 Elemeleri’nde Türkiye’nin de yer aldığı H Grubu’nda Fransa’ya deplasmanda 2-1 yenilen Moldova’dan Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika’ya isyan var. Fransa karşılaşması öncesi takımın başına geçen Türk teknik direktör Engin Fırat, “Hakem Mazeika’ya çok, çok öfkeliyim. Küçük bir ülkeyiz, kabul ama verdiği kararlar kabul edilemez. Bu seviyede böyle bir hakem performansı olmamalı. Bunu kabul edemiyorum. Yediğimiz ilk golde Olivier Giroud, kalecimizin dengesini faul yaparak bozuyor. Bu gol, oyuncularımın tüm motivasyonunu kırdı.Penaltı da ucuz. Fransa, daha iyi takım. Kabul ediyorum. Fakat, hakem yardımına ihtiyaçları yok” ifadelerini kullandı. Fransa bu galibiyetle liderliğe yükseldi.