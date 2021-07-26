AA 26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:32 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:32

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde kadınlar kaykay mücadelesinde madalya kazanan sporcular belli oldu.

Ariake Sports Park'ta gerçekleştirilen ve olimpiyatlarda ilk kez yer alan kaykayda kadınlar sokak disiplin yarışında altın madalyayı ev sahibi Japonya'nın sporcusu Momiji Nishiya elde etti.

Brezilyalı Rayssa Leal gümüş madalya alırken, Japon Funa Nakayama ise bronz madalya kazandı.

Dün gerçekleşen kaykay branşında erkekler sokak disiplin yarışında da altın madalyayı Japon sporcu Yuto Horigome elde etmişti.

13 YAŞINDAKİ NİSHİYA TARİH YAZDI

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde kadınlar kaykay mücadelesinde madalya alan sporcuların yaşları dikkati çekti.

Olimpiyat oyunlarında ilk kez yer alan kaykay yarışları Ariake Sports Park'ta gerçekleştirildi. Yarışlar sonunda altın madalyanın sahibi olan 13 yaşındaki Nishiya, bu kategorideki ilk altın madalyanın sahibi olarak bir ilki gerçekleştirdi.

Gümüş madalya alan 13 yaşındaki Brezilyalı Rayssa Leal ile 16 yaşındaki Japon Funa Nakayama de kadınlar kaykay branşında ilk madalya alan sporcular oldu ve kendi branşlarında adlarını tarihe yazdırdı.