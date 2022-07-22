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Spor

Monaco, Adrien Moerman'ı kadrosuna kattı

THY Avrupa Ligi ekiplerinden Monaco, Anadolu Efes'ten ayrılan Fransız uzun forvet Adrien Moerman'ı renklerine bağladı.

AA22 Temmuz 2022 Cuma 18:02 - Güncelleme:
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Fransa'nın Monaco Basketbol Takımı, Anadolu Efes'ten ayrılan Adrien Moerman'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Fransız uzun forvetle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ülkesinde Chorale Roanne, Nanterre, Orleans, SLUC Nancy ve Limoges'da görev yapan tecrübeli basketbolcu, Türkiye'de Banvit ve Darüşşafaka, İspanya'da Barcelona forması giydikten sonra Anadolu Efes'e transfer oldu.

Anadolu Efes'te 4 sezon forma giyen Moerman, ikişer THY Avrupa Ligi, ING Basketbol Süper Ligi, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Moerman, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde maç başına 8,4 sayı ve 5,3 ribauntla oynadı.

Monaco daha önce Elie Okobo, Jordan Loyd, Jaron Blossomgame, John Brown ve Matthew Strazel'i transfer etmişti.

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