Monaco, Beşiktaş'ın istediği Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer etti
Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Georges-Kevin N'Koudou, transfer döneminin son gününde Monaco'ya gitti.
Devre arası transfer döneminin son gününde Fransa Ligi takımlarından Monaco, Tottenham'ın kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Beşiktaş ile de ismi anılan 23 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Monaco forması giyecek.
Tottenham'da bu sezon sadece 3 maçta forma giyebilen Georges-Kevin N'Koudou, transferinin ardından ''Sahaya çıkıp bu kırmızı beyaz forma için her şeyimi vermek için sabırsızlanıyorum.'' sözlerini kullandı.
(Sporx)
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