Monaco, Beşiktaş'ın istediği Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer etti

Devre arası transfer döneminin son gününde Fransa Ligi takımlarından Monaco, Tottenham'ın kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş ile de ismi anılan 23 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Monaco forması giyecek.

Tottenham'da bu sezon sadece 3 maçta forma giyebilen Georges-Kevin N'Koudou, transferinin ardından ''Sahaya çıkıp bu kırmızı beyaz forma için her şeyimi vermek için sabırsızlanıyorum.'' sözlerini kullandı.

(Sporx)