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Spor

Monaco, Breel Embolo transferini duyurdu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Breel Embolo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

15 Temmuz 2022 Cuma 23:07 - Güncelleme:
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Monaco, yeni sezon öncesinde ikinci transferi yaptı.

Daha önce Takumi Minamino'yu kadrosuna katan Monaco, Borussia Mönchengladbach'tan Breel Embolo ile forvet hattını güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada Embolo ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Transfere ilişkin açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki oyuncu, "Bu muhteşem projenin parçası olduğum için çok mutluyum. Bana bu fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Geride kalan sezonda Gladbach'ta 31 maçta süre alan Embolo, 11 gol ve 6 asist kaydetti.

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