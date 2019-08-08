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Monaco, Falcao'yu maç kadrosuna almadı

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Lyon ile sahasında karşılaşacak olan Monaco'da Radamel Falcao maç kadrosuna alınmadı.

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Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı forvet oyuncusu Radamel Falcao, Monaco'nun yarın saat

21:45'te Lyon ile sahasında oynayacağı maçın 20 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

Kırmızı-beyazlıların resmi internet sitesinden açıkladığı maç kadrosu şöyle;

Kaleci: Benaglio, Lacomte

Defans: Aguilar, Badiashile, Ballo, Toure, Glik, Henrichs, Jemerson, Naldo, Panzo

Orta Saha: Dias, Boschilia, Chadli, Fabregas, Rony Lopes, Gelson, Traore

Forvet: Foster, Sylla

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