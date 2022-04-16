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Spor

Monaco, Rennes deplasmanında 3 puanı aldı

Monaco, Fransa Ligue 1'in 32. hafta mücadelesinde deplasmanda Rennes'i 3-2 yenerek puanını 53'e yükseltti.

16 Nisan 2022 Cumartesi 00:18 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 00:18
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Ligue 1'de Monaco deplasmanda Rennes ile karşı karşıya geldi. Roazhon'da oynanan karşılaşmayı Monaco 3-2'lik skorla kazandı.

Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Vanderson, 57. dakikada Wissam Ben Yedder ve 77. dakikada Myron Boadu kaydetti. Rennes'in gollerini ise 3. dakikada Flavien Tait ve uzatma dakikalarında penaltıdan Martin Terrier attı.

Rennes'te Doğan Alemdar karşılaşmada 90 dakikada sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Monaco, üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 53'e yükseltti. Rennes ise 56 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Monaco, kendi sahasında Nice ile karşılaşacak. Rennes, Strasbourg deplasmanına gidecek.

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